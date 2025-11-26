پخش زنده
امروز: -
شعر انقلاب، حلقه اتصال سنتهای اصیل شعر فارسی با مفاهیم و رویدادهای معاصر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این شعر، تنها یک قالب هنری نیست، بلکه سلاح فرهنگی و بیانیه هویتی برای یک ملت در برهه حساس انقلاب و دفاع مقدس بود.
شعر انقلاب اسلامی، ریشه در باورهای دینی و آرمانخواهانه مردم ایران دارد و از اوایل مبارزات علیه رژیم پهلوی متولد شد. این شعر، مضمونمحور و محتواگرا است و مفاهیمی همچون استکبارستیزی و مبارزه با ظلم، شهادتطلبی و عرفان انقلابی، انتظار فرج و آرمان شهر مهدوی را در کانون کار خود قرار میدهد.
شعر انقلاب اسلامی، جریانی زنده و پویا است که از دل یک تحول بزرگ اجتماعی زاییده شد و توانست مفاهیم عمیق دینی و آرمانی را با هنر والای شعر فارسی درآمیزد.
این شعر، میراثدار شعر کهن فارسی و در عین حال، نوآور و آیینهدار دردها و آرمانهای جامعه معاصر ایران است.