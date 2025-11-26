پخش زنده
معاونت صدای رسانه ملی در هفتهای که گذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رادیو ایران: از پیشکسوتان شبکه رادیویی ایران به پاس سالها تلاش تجلیل شد.
رادیو جوان: نشست با مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر برای آگاهیبخشی به جوانان درباره آسیبهای اعتیاد
رادیو فرهنگ: گفتوگو با نویسندگان در برنامه «کتاب فرهنگ»
رادیو تهران: تجلیل از برنامه «نسل فردا» در رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت
رادیو گفتوگو: تبیین شخصیت حضرت فاطمه (س) در برنامه «یاس کبود»
رادیو آوا:برگزاری پویش کتابخوان در رادیو نمای شبکه
رادیو معارف: پخش برنامه «به رنگ خدا» بر اساس معارف نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه
رادیو سلامت: بیان اصول طب سنتی در برنامه «طب ایرانی»
رادیو صبا: معرفی دو کتاب «تب ناتمام» و «خانوم ماه» در برنامه «به قلم بانو»
رادیو ورزش: تجلیل از قهرمانان میادین داخلی و بینالمللی در برنامه پرچمداران
ورزش بانوان: پوشش زنده مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان زنان آسیا در برنامه باشگاه دختران
رادیو پیام: پخش پیامهای مخاطبان با موضوع جاذبههای تاریخی و طبیعی شهرشان در برنامه «پیامیاران»
ایران صدا: انتشار دو کتاب گویا با موضوع زنان ایثارگر و خانواده شهدا
رادیو قرآن: تبیین طرح بازگشت به هویت شبکه رادیویی قرآن با تغییر در جدول پخش برنامهها
رادیو نمایش: روایت زندگی علامه اقبال لاهوری شاعر پارسیسرای پاکستانی در نمایش بیدادگر خاوران