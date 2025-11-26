از دو سند «کاهش خطر حوادث و سوانح» و «آمادگی و پاسخ» در راستای پیشگیری و مقابله با بحران در استان کرمان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان گفت: سال قبل خسارت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مستقیم این مخاطرات را در کشور داشتیم که جدا از خسارت‌های غیرمستقیم است.

حسین ظفری افزود: در کشورمان با تنوعی از مخاطرات مواجه هستیم و بیش از ۵۶ مخاطره شناسایی شده که رخ داده؛ از زلزله، سیل، آتش‌سوزی تا بیماری‌ها، بیماری‌های مشترک دام و انسان

وی بیان کرد: در استان کرمان نیز تنوعی از مخاطرات را داریم که شبیه برخی در ایران رخ نداده مثل زلزله بم، زرند، سیل‌های جنوب کرمان، فرونشست و خشکسالی عمیقی که امسال با آن درگیر هستیم. همه اینها نشان می‌دهد حرکت رو به جلوی ما با وجود مشکلات و محدودیت‌های بودجه‌ای و نیروی انسانی، باید با یک نگاه و مسیر علمی باشد.

معاون سازمان مدیریت بحران کشور ضمن تشکر از استاندار کرمان در زمینه تدوین دو سند «کاهش خطر حوادث و سوانح» و «آمادگی و پاسخ» بیان کرد: این دو سند براساس ماده چهار قانون مدیریت بحران کشور نوشته شده و وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران و رئیس جمهور تاکید دارند نسخه هر استان در خود استان نوشته شود و ما در این زمینه حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد

در این نشست دو سند کاهش خطر حوادث و سوانح و آمادگی و پاسخ در راستای پیشگیری و مقابله با بحران در استان کرمان رونمایی شد.