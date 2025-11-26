به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رییس جمعیت هلال احمر لاهیجان با اشاره به برگزاری ویزیت رایگان در بخش رودبنه این شهرستان گفت: به مناسبت هفته بسیج در اجرای این طرح پزشکان عمومی، دندانپزشک، زنان و زایمان، تغذیه، روانشناس، کلیه و مجاری ادراری، ۱۰۰ نفر از اهالی روستا‌های این بخش را رایگان معاینه و درمان کردند.

میلاد ابراهیمی افزود: ۸۰ میلیون تومان داروی رایگان نیز بین بیماران توزیع شد.