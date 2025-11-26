قاچاقچی لوازم آرایشی بهداشتی در تعزیرات حکومتی اندیمشک محکوم به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا وحیدی مهر گفت: پرونده قاچاق انواع لوازم آرایشی و بهداشتی به ارزش ۶۰۸ میلیون و ۵۱۹ ریال در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اندیمشک رسیدگی شد.

رئیس تعزیرات حکومتی اندیمشک افزود: شعبه پس از بررسی لازم و مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۶۰۸ میلیون و ۵۱۹ هزار ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

وحیدی مهرگفت:شعبه همچنین با توجه به این که ارزش خودرو از ارزش کالا بیشتر بود، ۶۰۸ میلیون و ۵۱۹ هزار ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و متخلف در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۲۱۷ میلیون ریال محکوم شد.

رئیس تعزیرات حکومتی افزود: ماموران نیروی انتظامی پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق، گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.