همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت هفته بسیج در روستاهای دانیال، چاری و جیسا بخش سلمانشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همایش پیاده‌روی خانوادگی با حضور بخشدار، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستاهای دانیال، چاری و جیسا ، بسیجیان و اقشار مختلف مردم بخش سلمانشهر برگزار شد.

بخشدار بخش سلمانشهر گفت: این همایش با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی، تقویت نشاط اجتماعی و تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و بسیج برگزار شد.

قلی پور افزود: حضورمردم نشان‌دهنده پایبندی آنان به آرمان‌های مقدس بسیج و انقلاب اسلامی است، همچنین این برنامه فرصتی برای تقویت همبستگی اجتماعی و ترویج سبک زندگی سالم در میان خانواده‌ها است.

وی در ادامه گفت:شورا‌های اسلامی و دهیاران، به عنوان نمایندگان مردم در سطح محلی، همواره نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دارند، حضور فعال آنان در این مراسم بیانگر همراهی و همدلی با سیاست‌های کلان نظام و ارزش‌های بسیجی است.

قلی پور تصریح کرد:امیدواریم با استمرار چنین برنامه‌هایی، روحیه نشاط، همدلی و اقتدار در جامعه تقویت شود و همه ما بتوانیم در مسیر حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ بسیجی گام‌های مؤثرتری برداریم.