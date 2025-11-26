به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اباصلت ابراهیمی، مدیرعامل باشگاه شهرداری اردبیل ، از حضور تیم والیبال بانوان باشگاه شهرداری اردبیل برای اولین بار در لیگ کشوری خبر داد.

وی افزود: در راستا حمایت و توسعه ورزش بانوان در حوزه قهرمانی، تیم والیبال بانوان باشگاه شهرداری اردبیل برای اولین بار در لیگ کشوری حضور خواهد داشت

ابراهیمی بیان کرد: از سه سال گذشته که تیم والیبال بانوان شهرداری را تشکیل دادیم بیشتر عناوین قهرمانی استان در تمام رده‌های سنی را بدست آورده و این تیم در حال حاضر با شرایط پشتیبانی خوب باشگاه، انتظار می‌رود که عملکرد بسیار خوبی در لیگ دسته ۲ بانوان کشور داشته باشد.

مدیرعامل باشگاه شهرداری اردبیل عنوان کرد: تیم والیبال بانوان شهرداری اردبیل در گروه c با تیم‌های ذوالفقار نکا، شهدای جویبار، کاسپین محمودآباد، انرژی برتر میان رود، خانه والیبال بابلسر، آلدوز آو برتر سهند آذربایجان شرقی و آلتیما رشت هم گروه شده است.