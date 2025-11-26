استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: سه درصد مواکب پروانهدار و پنج درصد مواکب غیرپروانهدار کشور متعلق به این استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی، استاندار در دیدار محمدجلال مآب رئیس ستاد عتبات عالیات کشور، گفت: استان ما گنجینهای از ظرفیتهای طبیعی و انسانی است که عناوینی مانند سرزمین ناشناختهها، استان چهارفصل و پایتخت طبیعت ایران تنها بخشی از زیباییهای آن را توصیف میکند. استاندار افزود: بیش از ۲ هزار اثر تاریخی، حدود ۳۰۰ اثر مذهبی و ۳۰۰ جاذبه طبیعی در استان وجود دارد و ۵۶ درصد وسعت استان را جنگل تشکیل میدهد که بالاترین درصد در کشور است و سرانه جنگل به ازای هر نفر، یک و دو دهم هکتار یعنی شش برابر متوسط کشوری است. رحمانی خاطرنشان کرد: با داشتن تنها یک درصد جمعیت کشور، در دوران دفاع مقدس بیش از ۴۶ هزار رزمنده، ۱۳ هزار جانباز، ۲ هزار شهید و ۳۱۷ آزاده تقدیم کردیم که بر اساس گزارشات، رتبه اول کشور در این زمینه را داریم. وی با اشاره به مشارکت مردمی در برنامههای مذهبی، بیان کرد: در حوزه مواکب با داشتن یک درصد جمعیت کشور، سه درصد مواکب پروانهدار و پنج درصد مواکب غیرپروانهدار کشور متعلق به استان ماست که نشان دهنده علاقه وافر مردم به ائمه اطهار (ع) و پایبندی به ارزشهای دینی است. استاندار با اشاره به طرح "باب المهدی" و مشارکت مردم استان در این امر گفت: مردم استان همواره آمادگی کامل برای مشارکت در برنامههای دینی را دارند و خدمت به ائمه اطهار (ع) را از اوجب واجبات میدانند. رحمانی با تقدیر از برنامههای ستاد عتبات عالیات بیان کرد: برنامه اربعین امسال با کمترین نارضایتی و مشکلات به خوبی برگزار شد. وی ابراز داشت: ما در استانداری آمادگی کامل داریم تا در کنار ستاد عتبات عالیات در راستای تحقق برنامههای آتی گام برداریم و از تمام معاونان و فرمانداران خواستهایم تا پیگیری لازم را برای مشارکت در برنامههایی مانند "گلریزان" انجام دهند.