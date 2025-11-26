عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان گفت: در گام نخست، کشور‌های حوزه خلیج فارس مقصد اصلی صادرات این مرکز هستند و در ادامه برنامه‌ریزی جدی برای ورود به بازار کانادا نیز در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی ضرابی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، اظهار کرد: برنامه داریم نخستین پالایشگاه اختصاصی بافت‌های زایمانی را در کشور راه‌اندازی کنیم؛ اقدامی که می‌تواند در سطح منطقه و حتی جهان کم‌نظیر باشد.

وی همچنین با اشاره به ورود یک محصول دانش‌بنیان جدید به بازار گفت: ما بر اساس نتایج طرح پژوهشی پژوهشگاه رویان که فاز‌های پیش‌بالینی، انسانی و ثبت پتنت آن تکمیل شده بود، برای تجاری‌سازی زخم‌پوش مشتق از پرده آمنیوتیک سرمایه‌گذاری کردیم و مطمئن بودیم این محصول در بازار نیز با استقبال مواجه می‌شود.

تکمیل مجوز‌ها و تولید انبوه

وی با بیان اینکه روند اخذ مجوز‌های ضروری از سازمان‌های قانون‌گذار طی چند سال گذشته انجام شده است، اظهار کرد: پس از تکمیل این فرایند، توانستیم تولید انبوه را آغاز کنیم و زمینه صادرات این محصول را نیز فراهم سازیم. اکنون این زخم‌پوش پیشرفته در دسترس بیمارانی قرار گرفته که به چنین محصولی نیاز دارند و خوشبختانه بازخورد‌ها از مراکز درمانی بسیار مثبت بوده است.

توسعه کسب‌وکار و اشتغال جوانان

عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان با اشاره به نقش توسعه این محصول در ایجاد اشتغال گفت: توسعه این فرایند باعث شد کسب‌وکار ما گسترده‌تر شود و تعداد قابل توجهی از جوانان جویای کار جذب شوند. پژوهشگاه رویان بخش پژوهشی طرح را تا سطح قابل قبولی پیش برده بود و ما توسعه فنی، صنعتی‌سازی و ورود به بازار را به سرانجام رساندیم.

افزایش ظرفیت تولید

این مقام مسئول درباره ظرفیت تولید اظهار کرد: بر اساس برآورد‌های اولیه، بازار داخلی چند هزار عدد از این محصول را طلب می‌کرد؛ اما براساس بازخورد‌های دریافتی، تقاضا بیش از پیش‌بینی‌هاست و باید خط‌های تولید بیشتری راه‌اندازی کنیم تا پاسخگوی بازار داخلی باشیم. در کنار آن، برنامه‌ریزی برای بازار‌های خارجی نیز در دست انجام است و کسب مجوز‌های لازم را دنبال می‌کنیم.

هدف‌گذاری صادرات

عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان با اشاره به برنامه صادراتی شرکت گفت: در مرحله نخست، کشور‌های حوزه خلیج فارس هدف صادراتی ما هستند و در ادامه بازار کانادا نیز جزو اهداف جدی ما قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به زمان نهایی شدن قرارداد انتقال دانش فنی افزود: خوشحالیم که این فرایند در هفته جهانی خون بندناف انجام می‌شود؛ هفته‌ای که به سلول‌های بنیادی بندناف به‌عنوان سلول‌های معجزه‌گر اختصاص دارد.