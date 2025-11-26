پخش زنده
همایش بینالمللی فرصت های سرمایهگذاری اردبیل از صبح امروز آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در نخستین روز این همایش سفرا و سرمایه گذاران خارجی در نشست با استاندار اردبیل با ظرفیتهای سرمایه گذاری استان اردبیل آشنا شده و درباره چگونگی حمایتهای مسئولان استان گفتوگو میکنند.
جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان اردبیل هم صبح امروز با حضور رایزنان ایران در ۱۵ کشور خارجی آغاز شده است.
در این همایش سه روزه وزرای کشور و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مهمانان خارجی شامل سفیران کشورهای هند و جمهوری آذربایجان، دبیران و سرکنسول سفارت خانههای ۸ کشور، رایزنان اقتصادی ایران در ۱۵ کشورخارجی و ۷۴ سرمایهگذار از ۹ کشور ترکیه، روسیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان، هند، چین، ترکمنستان، عراق و داغستان حضور خواهند داشت.
به گفته استاندار اردیبل این همایش ظرفیتهای اقتصادی استان از جمله ۳۰۴ فرصت سرمایهگذاری، مجوزهای بی نام و طرحهای مشارکی و قابل اگذاری به ارزش تقریبی ۲۵۰ همت را معرفی شود.
همچنین قرار است در این همایش دهها تفاهمنامه داخلی و خارجی به ارزش بیش از ۹۰ همت نهایی شود.
نمایشگاه اکسپو۲۰۲۵ اردبیل همزمان با این رویداد و با حضور شرکتهای ۸ کشور خارجی امروز گشایش مییابد..
در این نمایشگاه ۲۸ واحد صنعتی در ۱۰۰ غرفه محصولات و ظرفیتهای صادراتی را عرضه خواهند کرد.
نشستهای تخصصی استاندار با رایزنان اقتصادی ایران در ۱۵ کشور خارجی، سرمایه گذاران کشورهای خارجی، پنلهای تخصصی مرتبط با اقتصاد دیجیتال، روشهای نوین تأمین مالی، خدمات شهری، مدیریت پسماند و توسعه صادرات برگزار از دیگر برنامههای این همایش است.