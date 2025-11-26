به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام براتی‌زاده در نشست ستاد دیه استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷۶ زندانی مالی با مجموع بدهی ۲۹۵ میلیارد تومان با یاری خیران و گذشت شکات از زندان آزاد شده‌اند.

وی افزود: آزادی این زندانیان نتیجه همکاری مستمر ستاد دیه استان، مشارکت نیکوکاران و بخشش شکات بوده است.

وی گفت: روند آزادسازی محکومان مالی با هدف کاهش جمعیت کیفری و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده انجام می‌شود.

حجت الاسلام براتی زاده خاطر نشان کرد: بازگشت این افراد به چرخه زندگی اجتماعی و خانوادگی بخشی از سیاست‌های حمایتی دستگاه قضایی و اداره‌کل زندان‌هاست و ادامه این روند نیازمند مشارکت بیشتر خیران و ترویج فرهنگ گذشت میان شکات است.