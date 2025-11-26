پخش زنده
رژیم صهیونیستی تأیید کرد که طبق توافق آتشبس جنگ غزه، جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را از نیروهای صلیب سرخ تحویل گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، و به نقل از شبکه خبری ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، ارتش این رژیم تأیید کرد که در چارچوب توافق آتشبس جنگ غزه، جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را عصر دیروز (سهشنبه) از «سرایا القدس»، شاخه نظامی حماس به واسطه نیروهای سازمان صلیب سرخ جهانی تحویل گرفته است.
سخنگوی ارتش این رژیم گفت: جسد این اسیر پس از تحویل از نیروهای صلیب سرخ به سازمان پزشکی قانونی اسرائیل منتقل شده است و روند بررسی و شناسایی وی در حال انجام است.
وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی نیز شامگاه دیروز تأیید کرد که جسد اسیری که به اراضی اشغالی بازگردانده شده بود، برای شناسایی به موسسه پزشکی قانونی ابوکبیر منتقل شده است.
این رسانه صهیونیستی نوشت، در صورت تأیید هویت این اسیر در پزشکی قانونی، جسد دو نفر دیگر نیز در غزه، زیر آوارها مدفون است.
شبکه الجزیره نیز دیروز گزارش داد که شاخه نظامی حماس، بقایای جسد یکی از اسرای اسرائیلی را برای انتقال به اراضی اشغالی به صلیب سرخ تحویل داده است.
سرایا القدس نیز شب گذشته اعلام کرد که این جسد را در مرکز غزه پیدا کرده است.
منابع محلی در غزه نیز گفتند، عملیات میدانی جستوجو همچنان در چند منطقه شرقی خط زرد در نوار غزه ادامه دارد و همکاری میان شاخه نظامی حماس و نهادهای بینالمللی برای ساماندهی روند انتقال اجساد اسرای صهیونیست برقرار است.
«حازم قاسم»، سخنگوی جنبش حماس نیز پیشتر در گفتوگو با شبکه الجزیره گفته بود این جنبش با وجود تمامی موانع و مشکلات موجود در حال ادامه کار برای تکمیل روند تحویل اجساد اسیران رژیم صهیونیستی است.
وی افزود: حماس با تمام توان برای نهایی کردن مسیر کامل تبادل اجساد اسرائیلی یافتشده، در سریعترین زمان ممکن تلاش میکند.