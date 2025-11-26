به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت گاز استان، امروزبه علت تعمیرات اضطراری شبکه، جریان گاز در ساختمان مرکزی شرکت گاز، کوچه عطاالملک، شرکت برق منطقه‌ای، بیمارستان شریعتی، کلینیک خانواده، مجموعه گل نرگس، منازل مسکونی نگین صفه ارتش، بن‌بست کامران، بن‌بست ناز، خیابان کاویان، بن‌بست کاویان و کوچه یحیی خان

امروز چهارشنبه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ ساعت قطع قطع است.

از مشترکان، تقاضا شده است در این مدت شیر‌های وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.