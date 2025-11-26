به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده دوران دفاع مقدس در یادواره سرداران و ۹۰شهیدحوزه جوادالائمه بخش دشت سر آمل با بیان اینکه شهدای ما برگزیدگان درگاه خداوند تبارک و تعالی هستند، گفت: ما به عنوان حاملان پرچم شهدا موظفیم با تمام توان از آرمان‌های مقدس آنها پاسداری کنیم.

سردار محمد طهرانی مقدم با بیان اینکه شهدای ما برگزیدگان درگاه خداوند تبارک و تعالی هستند، افزود: این عزیزان جان خود را فدای آرمان‌های الهی و ارزش‌های انقلاب اسلامی کردند.

وی همچنین با اشاره به نقش جوانی شهید طهرانی‌مقدم در مقاومت مردمی پیش از پیروزی انقلاب گفت: حسن که تنها ۱۶ سال داشت، با ساخت کوکتل مولوتوف به سمت تانکی که فرمانده نیروی زمینی شاهنشاهی در آن حضور داشت حمله کرد و آن توطئه را خنثی ساخت.

وی در پایان ادامه داد: راه شهدا همچنان ادامه دارد و ما به عنوان حاملان پرچم آنها موظفیم با تمام توان از آرمان‌های مقدسشان پاسداری کنیم.