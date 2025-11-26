به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: برای رفع نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی، روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه، پنجم و ششم آذر، مراکز اهدای خون استان فعال است و هم استانی می‌توانند از هر گروه خونی با مراجعه به این مراکز یاریگر بیماران باشند.

کیان دهراب پور افزود: امروز مرکز خون‌گیری خواجو اصفهان در دو نوبت صبح و عصر و مراکز اهدای خون کاشان، نجف‌آباد، شهرضا، گلپایگان، خوانسار، شاهین‌شهر، نایین و خمینی‌شهر در نوبت صبح فعال است.

وی ادامه داد: روز پنجشنبه هم مراکز اهدای خون خواجو اصفهان، شهید حججی اصفهان، خمینی‌شهر، کاشان، نجف‌آباد، شهرضا، خوانسار، گلپایگان در نوبت صبح آماده استقبال از اهداکنندگان خون هستند.

وی با اشاره به پایین بودن ذخایر خون استان در روز‌های اخیر گفت: آلودگی هوا و شرایط دیگر نباید مانع خدمت‌رسانی به بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی شود.

دهراب پور افزود: روزانه حدود ۸۲۰ واحد فرآورده خونی در اختیار ۶۴ مرکز درمانی قرار می‌گیرد و وجود این میزان خون برای حفظ ذخایر ایمن و پاسخ به نیاز بیماران استان ضروری است.

در استان اصفهان بیش از هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، افزون بر یک هزار بیمار هموفیلی و حدود دو هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی به‌صورت ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.

۱۱ مرکز انتقال خون در استان اصفهان فعالیت می‌کند که ۲ مرکز در شهر اصفهان قرار دارد.