ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس، محدوده تونل شماره ۱۸ در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران - شمال و محدوده‌های لاسم، وانا و سه‌راهی چلاو در مسیر جنوب به شمال محور هراز سنگین است.

ترافیک سنگین در جاده‌های چالوس و هراز و آزادراه تهران شمال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ترافیک در محدوده‌های سرخه حصار و پل اتوبان بابایی در محور قدیم تهران - بومهن و حدفاصل وردآورد تا استاندارد در آزادراه تهران - کرج - قزوین سنگین است.

بر پایه این گزارش، ترافیک در محدوده‌های کمالشهر، گلشهر و ساسانی در آزادراه قزوین - کرج و اکثر مقاطع محور تهران - شهریار سنگین و در حدفاصل فیروزبهرام تا نسیم‌شهر در آزادراه تهران - ساوه نیمه‌سنگین بوده و محور غیرشریانی دوآب - بلده در مسیر‌های رفت و برگشت مسدود است.

تردد در مسیر‌های رفت و برگشت محور فیروزکوه، آزادراه‌های تهران - پردیس و قزوین - رشت، مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران - شمال، محور‌های چالوس، هراز و محور قدیم تهران - بومهن روان است.