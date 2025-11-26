مردم قائم‌شهر از علی مومنی، کشتی‌گیر آزادکار این شهرستان که در بازی‌های دوستی کشورهای اسلامی در عربستان صاحب مدال برنز شد، با استقبالی پرشور تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مردم ورزش دوست قائم شهر از علی مومنی کشتی گیر آزاد کار این شهرستان در بازگشت از بازیهای دوستی کشورهای اسلامی در عربستان به گرمی استقبال کردند.

علی مومنی کشتی گیر وزن ۵۷ کیلو از شهر ارطه شهرستان قائم شهر در بازی های دوستی کشورهای اسلامی در عربستان موفق شد با انجام کشتی های درخور توجه در جایگاه سوم بایستد و مدال برنز را به گردن آویزد.