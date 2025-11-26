پخش زنده
کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم ادارهکل حفاظت محیطزیست استان زنجان گفت: شاخص کیفی هوای زنجان منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ روی شاخص ۱۲۰ قرار گرفت و وضعیت کیفی هوا برای گروههای حساس ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ الناز هاشمی گفت:پایداری جوی در استان ، کیفیت هوا را برای گروههای آسیبپذیر به مرز ناسالم رساند
وی افزود:با توجه به این شرایط، افراد مبتلا به بیماری قلبی، ریوی، سالمندان، کودکان و دیگر افراد حساس باید از فعالیتهای طولانی سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.
شاخص هوا صفر تا ۵۰ پاک و مابین ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول است. شاخص هوا مابین ۱۰۱ تا ۱۵۰ برای گروههای حساس و ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز برای همه افراد ناسالم است. شاخص هوا مابین ۲۰۱ تا ۳۰۰ قرار گیرد بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ نیز خطرناک خواهد بود.