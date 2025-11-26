در پی انتشار نامه‌ای منتسب به معاون رئیس‌جمهور و طرح شائبه سه‌نرخی شدن بنزین، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توضیحاتی درباره جزئیات این طرح و اینکه سهمیه‌ها تغییر نمی‌کند، ارائه کرد.

پوردهقان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد با تأیید ابلاغ بخشنامه‌ای در دولت اظهار کرد: بخشنامه جدید درباره نحوه عرضه بنزین منتشر شده و از حدود ۱۰ تا ۱۱ روز آینده، نرخ سوم بنزین برای افرادی که مصرف بیشتری دارند اعمال می‌شود.

به گفته وی، دو سطح فعلی مصرف شامل ۶۰ لیتر هزار تومانی و ۱۰۰ لیتر سه هزار تومانی همچنان برای عموم مردم برقرار است و تغییری در سهمیه اغلب خانواده‌ها ایجاد نخواهد شد. وی افزود: افرادی که مصرف بالاتری دارند، می‌توانند مازاد بر سهمیه با نرخ ۵ هزار تومان بنزین دریافت کنند؛ رقمی که بر اساس حدود ۱۰ درصد قیمت بنزین پالایشگاه‌ها تعیین شده است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکالیف قانونی مجلس افزود: مجلس در قانون برنامه به دولت اجازه نداده بود بخش بزرگی از منابع را صرف واردات بنزین کند؛ بنابراین دولت موظف بود مدیریت مصرف را اصلاح کند تا کشور به سمت خرید بنزین ۴۰ یا ۵۰ هزار تومانی خارجی نرود.

وی تأکید کرد که مجلس در بودجه بر «جلوگیری از شوک قیمتی» تأکید داشته و دولت نیز این موضوع را رعایت کرده است: اکثریت مردم هیچ افزایشی را احساس نخواهند کرد و سهمیه معمول آنها پابرجاست.

پوردهقان با اشاره به برخی موارد نیازمند اصلاح گفت: در جلسه امروز با وزیر نفت نسبت به محروم شدن خودرو‌های نوپلاک از سهمیه بنزین اعتراض کردیم و این موضوع پیگیری خواهد شد؛ چرا که مالکان خودرو‌های تازه‌خریداری‌شده نیز باید سهمیه داشته باشند.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سیاست جدید دولت را «در مجموع مناسب» ارزیابی کرد و گفت: «جزئیات بخشنامه هنوز زیاد است و احتمال اصلاح برخی بند‌ها وجود دارد، اما اصل طرح با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از هزینه‌کرد گسترده برای واردات بنزین انجام شده است.»