استاندار اردبیل گفت: ۸ کشور در نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ غرفه خواهند داشت و توانمندیهای استان در بخشهای مختلف از جمله منطقه آزاد، منطقه ویژه و صادرات ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، مسعود امامی یگانه اظهار کرد: در نشست فعالان اقتصادی استان با رایزنان بازرگانی کشورهای هدف، فرصتهای سرمایهگذاری و تجاری استان توسط کارآفرینان معرفی میشود و طرف مقابل نیز مسیرهای بازاریابی و توسعه تجارت را ارائه خواهد کرد.
وی افزود: رایزنان بازرگانی کشورهای هدف ظرفیتها و امکانهای بازاریابی را که میتوانند برای صادرکنندگان اردبیل فراهم کنند اعلام مینمایند و این نشستها در قالب جلسات مشترک و پنلهای تخصصی برگزار میشود.
استاندار اردبیل با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» افزود: برنامهریزی برای برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری طی ماههای اخیر دنبال شده و رایزنی با هلدینگهای تجاری و سرمایهگذاری نیز انجام گرفته است که تیمهای فنی آنها برای بررسی ظرفیتها به استان اعزام شدهاند.
امامییگانه با اشاره به آمادهسازی ۳۰۴ فرصت سرمایهگذاری و مجوزهای بینام، ادامه داد: این طرحها در حوزههای کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری شامل پروژههای مشارکتی و قابل واگذاری است و در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
وی از برپایی نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ همزمان با همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان خبر داد و گفت: ۸ کشور در این نمایشگاه غرفه خواهند داشت و با افتتاح آن در ۵ آذر، توانمندیهای استان در بخشهای مختلف از جمله منطقه آزاد، منطقه ویژه و صادرات ارائه میشود.
استاندار اردبیل بیان کرد: این همایش با حضور مقامات ملی و قرائت پیام رئیسجمهور آغاز میشود و در روزهای تعیینشده، روشهای تأمین مالی و موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیتهای اقتصادی نیز بررسی خواهد شد.