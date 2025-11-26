پخش زنده
۳۰ خیر کاشانی، بیش از هزار میلیارد تومان برای اجرای بیش از ۴۵ هزار متر مربع فضای آموزشی کمک کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رئیس دانشگاه کاشان، خیران این دانشگاه را در ساخت فضای آموزشی پیشرو دانست و گفت: خیران تاکنون ۴۵ هزار متر مربع به ارزش حدود یک همت برای فضای آموزشی، پژوهشی و رفاهی شامل دانشکده، آزمایشگاه، کتابخانه و بورسیه تحصیلی دانشجویان حمایت مالی کردهاند.
بهزاد سلطانی به ساخت بزرکترین خوابگاه با ظرفیت بیش از ۲۰۰ نفر با کمک بیش از ۷۰ میلیارد تومان با تلاش یکی از خیران کاشانی اشاره کرد و افزود: ساخت یک خوابگاه متاهلان دیگر هم با همت خیران در حال آماده سازی است و میتواند حدود ۴۰ دانشجوی متأهل را اسکان دهد.
وی با بیا ن اینکه جشنواره نیم قرن فعالیت دانشگاه کاشان از هشتم تا دوازدهم آذر برگزار میشود، ادامه داد:این دانشگاه در طول این مدت به فعالیتهای خیرخواهانه و توسعهای خود پرداخته است و خیران نقش مهمی در این کار نیک داشتند.
سلطانی گفت: دانشگاه کاشان از نظر شاخصهای علمی در رتبه جهانی قرار دارد و بر اساس شاخص h-index که معیار اندازهگیری فعالیتهای پژوهشی است، این دانشگاه با شاخص ۱۶۴ در بین ۲۰ تا ۳۰ درصد برتر دانشگاههای جهان قرار دارد.
وی با بیان اینکه قرار است شرکتهای فناور و دانشبنیان از فارغالتحصیلان و اساتید دانشگاه کاشان شکل گرفته و این فعالیتها تداوم یابد، افزود:تبدیل شدن کاشان به یک شهر پیشرفته و توسعه یافته، نیازمند تهیه زیرساختهای شرکتهای دانش بنیان و استفاده از دستاوردهای دانشگاه کاشان است.
دانشگاه کاشان با ۳۱۳ عضو هیات علمی، ۹هزار و ۵۰۰ دانشجو و ۲۵۰ کد رشته در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دارد.