هادی حق شناس در جمع دانشجویان بسیجی استان گفت: از هر پنج گیلانی، یک نفر دانشجو یا مدرس دانشگاه است؛ بنابراین این حجم بزرگ جمعیت دانشجویی نیازمند توسعه جدی زیرساختها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان در دیدار با دانشجویان بسیجی دانشگاههای استان که به مناسبت سالروز تشکیل بسیج دانشجویی در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، یکی از اهداف دولت در گیلان را ساخت و توسعه خوابگاههای دانشجویی دانست و گفت: در ماههای گذشته یک خوابگاه متأهلی با حضور معاون وزیر افتتاح شد و همچنین حدود ۱۰۰ واحد سوئیت ۷۰ متری برای دانشگاه فرهنگیان تأمین شده که امسال در اختیار دانشجویان قرار میگیرد.
هادی حق شناس با اشاره به ظرفیت بالای دانشجویی گیلان افزود: این استان بیش از ۴۰ هزار دانشجوی دانشگاه آزاد، ۱۶ هزار دانشجوی علوم پزشکی، ۶ دانشگاه دولتی، بیش از هشت هزار دانشجوی دانشگاه ملی مهارت و جمعیت قابل توجهی از دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان را در خود جای داده است.
به گفته استاندار گیلان، با احتساب مجموع دانشجویان و اساتید، حدود ۵۰۰ هزار نفر در گیلان در حوزه آموزش عالی فعالیت دارند و بهطور متوسط از هر پنج نفر، یک نفر دانشجو یا مدرس دانشگاه است؛ بنابراین این حجم بزرگ جمعیت دانشجویی نیازمند توسعه جدی زیرساختها است.
وی از تجهیز تدریجی بیمارستانهای استان خبر داد و گفت: تجهیزات جدید در بیمارستان لاکان از طبقات بالا آغاز شده و ۴۲۰ تخت بیمارستانی به همراه حدود ۴۰ تخت اورژانس، ICU و CCU در حال آمادهسازی است.
هادی حقشناس با بیان اینکه دستگاه آنژیوگرافی مغزی موجود در گیلان در هیچیک از استانهای شمالی وجود ندارد، افزود: این تجهیزات برای نجات جان بیماران بسیار مؤثر است، از این رو برخی تجهیزات درمانی در گیلان موجود است که در بسیاری از استانها وجود ندارد، هرچند برخی نیازها همچنان باقی است.
وی با اشاره به برگزاری اجلاس استانی نماز، این رویداد را یکی از مهمترین حرکتهای فرهنگی در استان عنوان کرد و گفت: ترویج فرهنگ نماز تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک سرمایهگذاری فرهنگی عمیق برای نسل امروز و فردای جامعه به شمار میرود.
استاندار گیلان با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی، آموزشوپرورش و نهادهای فرهنگی در گسترش فرهنگ نماز افزود: برگزاری این اجلاس فرصت ارزشمندی بود تا مدیران، فعالان فرهنگی و اقشار مختلف مردم درباره شیوههای جذاب و اثرگذار ترویج نماز تبادل نظر کنند و برنامههای هماهنگتری ارائه دهند.
حق شناس با اشاره به اهمیت برگزاری اجلاس خزر، این رویداد را «یکی از محورهای کلیدی دیپلماسی منطقهای و توسعه همکاریهای شمال کشور» عنوان کرد و افزود: گیلان با موقعیت استراتژیک خود در ساحل جنوبی خزر میتواند سهم مهمی در تقویت ارتباطات اقتصادی، حملونقل دریایی و همافزایی فرهنگی میان کشورهای حاشیه این دریا داشته باشد.
وی افزود: موضوعاتی مانند حفاظت از محیط زیست دریای خزر، مدیریت مشترک منابع، توسعه بنادر، تقویت گردشگری دریایی و تبادل تجربیات علمی و دانشگاهی از جمله حوزههایی است که در این اجلاس مورد توجه قرار میگیرد و میتواند اثرات ملموسی بر پیشرفت استان داشته باشد.