خبر هایی از اعزام دانش آموزان گنبدی به اردوی راهیان نور تا خدمات پزشکی رایگان بسیج جامعه پزشکی آزادشهر به محرومان را در بسته خبر های کوتاه دنبال کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان دویست دانش آموز گنبدی امروز در قالب کاروان راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس راهی جنوب کشور شدند.

سه واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) آزادشهر در روستای معمی آقچلی به بهره برداری رسید.

ا جتماع بانوان بسیجی با عنوان خیمه مادری به همت بسیج جامعه زنان ناحیه مقاومت بسیج آق‌قلا در روستای عطا آباد این شهرستان برگزار شد.

مرکز مشاوره خانواده مهر در ناحیه بسیج کلاله برای ارائه خدماتی مانند مشاوره های عمومی و تخصصی با رویکرد خانواده، کودک و نوجوان، شغلی، تحصیلی و ازدواج فعالیت خود را آغاز کرد.

نشست نخبگانی اساتید بسیجی به صورت همزمان با سراسر کشور با عنوان هزار نشست استادی در محضر شهدای علمی و اقتدار ملی با حضور جمعی از اساتید دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شد.

همچنین در راستای هزار نشست استادی در محضر شهدای علمی و اقتدار ملی نشست اساتید دانشگاه آزاد بندرگز با امام جمعه و فرمانده سپاه بندرگز برگزار شد.

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، به همت بسیج جامعه پزشکی بیمارستان حضرت معصومه (س) شهرستان آزادشهر اهالی مسکن مهر خدمات پزشکی رایگان دریافت کردند.