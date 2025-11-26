به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید احمد موسوی مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان گفت: در راستای ارتقا سطح خدمات درمانی و افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی، بیمارستان شهید معرفی‌زاده موفق به جذب ۹ متخصص در رشته‌های مختلف پزشکی شد.

او افزود: این متخصصان شامل دو نفر متخصص مغز و اعصاب، متخصص داخلی، اطفال، زنان و زایمان، پاتولوژی، قلب و عروق، رادیولوژی و بیهوشی هستند که از این پس در این مرکز درمانی فعالیت خواهند داشت.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان گفت: شبکه بهداشت و درمان شادگان همواره تلاش کرده است تا با تأمین نیروی انسانی متخصص، سطح رضایتمندی مردم را افزایش دهد و امسال جذب پزشکان متخصص نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.