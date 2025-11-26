پخش زنده
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت : رستوران داران لوکس یا زنجیرهای که عمدتا در تهران نیز هستند ازین پس مالیات بر ارزش افزوده خود را در دو مرحله (۸ درصد آن را همزمان با خرید مشتری و ۲ درصدش را در پایان هر فصل) با سازمان تسویه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه روی خط خبر شبکه خبر با تکذیب این ادعا که قرار است از کارتخوانها مالیات جدید اخذ بشود، گفت: مالیات جدیدی بر روی کارتخوان یا حتی سایر مشاغل وضع نشده است. تمام خریداران محصولات مشمول مالیات بر ارزش افزوده طبق روال همان ۱۰ درصد را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت خواهند کرد. اما در روشی که در دو صنف به صورت آزمایشی آن را پیاده سازی کردیم و حالا سراغ صنف سوم یعنی رستوران داران زنجیرهای، رفتهایم. مالیات بر ارزش افزودهای که توسط خریداران خدمت یا محصول پرداخت میشود به صورت بر خط به حساب سازمان امور مالیاتی واریز میشود.
او ادامه داد: پیشتر این مالیاتها هر سه ماه یک بار، به صورت فصلی از فروشندگان محصول دریافت و از طرف دیگر مالیات پرداختی او به فروشندگانی که از آنها خرید کرده بود نیز محاسبه و وضعیت اعتبار مالیاتی او بستکار یا بدهکار عنوان میشد. اگر فرد نسبت به سازمان بستانکار میشد به صورت استرداد فصلی این رقم به او عودت داده میشد و اگر بدهکار بود باید مالیاتش را پرداخت میکرد.
موحدی گفت:، اما حالا با توافقی به بانک مرکزی انجام شده است. با قرار دادن یک سوییچ یا گزینه در کارتخوان این گروههای شغلی، افرادی که خریدار خدمت یا کالا از آنها هستند، همان زمان خرید ۸ درصد مالیات خودشان را مستقیم به حساب سازمان مالیاتی پرداخت میکنند. در نتیجه این مالیات جدیدی نیست و مشاغل برای تکمیل شدن قانون پایانههای فروشگاهی و ادامه فرآیند صدور صورت حساب الکترونیک اتصال و شفافیتشان به سازمان امور مالیاتی بیشتر میشود.