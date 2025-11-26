پخش زنده
امروز: -
همزمان با سراسر کشور بسیجیان خرمشهر در تجمعی اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همزمان با سراسر کشور در سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، خرمشهر شاهد تجمع و نمایش اقتدار بسیجیان بود.
این مراسم با حضور بسیجیان پایگاه ها، بسیج ادارات، بسیج عشایر، بسیج دانشجویی، بسیج اصناف تشکیل شد.
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان حجت الاسلام والمسلمین سید محمد نبی موسوی فرد نیز در مراسم روز بسیج در خرمشهر با تبریک سالروز تاسیس بسیج گفت: در جای مقدسی هستیم خرمشهر شهری که شاهد حضور رزمندگان در دفاع از میهن اسلامی بود.
حجت الاسلام والمسلمین سید محمد نبی موسوی فرد افزود: ایران در آن دوران با کمترین امکانات در برابر نه فقط صدام بلکه استکبار جهانی ایستاد.
وی تصریح کرد: امروز دشمن میداند با کار نظامی حریف ایران اسلامی نمی شود برای همین میخواهد با فتنه و تهاجم فرهنگی مردم را از نظام دور کند که کور خوانده است.
حجت الاسلام والمسلمین سید محمد نبی موسوی فرد عنوان کرد: دشمن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در طی سالهای متمادی هزینه کرده است که نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط کند، اما بی نتیجه مانده است.
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه دشمن بار دیگر تلاش خود را کرد که باز هم شکست خورد.
به اذعان خود رژیم صهیونیستی در روز چهارم دفاع مقدس ۱۲ روزه در سرزمینهای اشغالی دشمن ضربات سنگینی را از جمهوری اسلامی ایران متحمل شد.
در آیینی با حضور مردم و نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، امام جمعه جدید مینوشهر معارفه شد.
حجت الاسلام مهدی محمدی پور بعنوان امام جمعه جدید مینوشهر معارفه شد و از تلاشهای امام جمعه سابق سید مجید شرفی تجلیل شد.
حجت الاسلام محمدی پور پیش از این امام جمعه بخش اروندکنار بود.