به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، هادی حق‌شناس با اشاره به چرایی اعلام نشدن تعطیلی‌ها به دلیل آلودگی هوا گفت: برای اعلام تعطیلی، شاخص آلودگی هوا باید از عدد ۱۶۰ عبور کند؛ این در حالی است که شاخص هوای این روز‌های گیلان ۶۰ یا نهایتا ۷۰ است و طبق گزارش رسمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست، هوای گیلان در وضعیت ناسالم قرار ندارد.

وی با بیان اینکه در گیلان هیچ‌گونه آلودگی هوایی وجود ندارد، افزود: در شهر‌هایی مانند تهران، به دلیل رطوبت پایین، آلایندگی باید بسیار بیشتر از حد معمول باشد تا قابل مشاهده شود؛ اما در گیلان شرایط متفاوت است و برخی تصور‌های بصری با واقعیت شاخص‌ها همخوانی ندارد.

استاندار گیلان با تأکید بر دقت‌پذیری تصمیمات در حوزه سلامت عمومی گفت: مبنای تصمیم‌گیری‌های استان تنها گزارش‌های تخصصی محیط زیست است و هیچ وضعیت ناسالمی برای امروز اعلام نشده است.