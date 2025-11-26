به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رئیس دانشگاه کاشان در دیدار با رییس دانشگاه العین ناصریه عراق گفت: هر دو دانشگاه آماده گسترش همکاری‌های بین المللی در حوزه‌های مختلف تبادل استاد و دانشجو، انتشار کار‌های پژوهشی مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی و پژوهشی و تأسیس شرکت‌های دانش بنیان مشترک هستند.

بهزاد سلطانی با بیان اهمیت امضای قرارداد همکاری مشترکی در حوزه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی، افزود: این تفاهم نامه نقطه عطفی در توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی دانشگاه کاشان با دانشگاه‌های خارجی است.

حیدر عبدالامیر مرهون، رئیس دانشگاه العین ناصریه عراق هم از پیشنهاد‌های طرح شده استقبال کرد و گفت: این دانشگاه برای هر گونه همکاری علمی و ایجاد کارآفرینی با دانشگاه کاشان آمادگی دارد و خواستار گسترش همکاری‌های علمی-پژوهشی در آینده نزدیک است.

محسن سیفی، مدیر گروه همکاری‌های بین المللی دانشگاه هم با اشاره به نقش موثر تفاهنامه‌های مشترک در گسترش همکاری‌های بین المللی گفت: افزایش تبادل تجارب آموزشی و پژوهشی میان دو دانشگاه ضروری است.

میثم حاتم، مدیر همکاری‌های بین المللی دانشگاه العین هم آمادگی اعطای بورسیه به دانشجویان ممتاز ایرانی را برای تحصیل در برنامه «أدرس فی العراق» اعلام کرد.