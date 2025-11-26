به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری استان گفت: یک محکوم به قصاص نفس در شهرستان بهشهر پس از ۸ سال با جلب رضایت اولیای دم در چارچوب پویش "به عشق و حرمت حضرت زهرا(س) می‌بخشم" از چوبه‌دار نجات یافت.

عباس پوریانی افزود: این زندانی با تلاش رئیس و دادستان حوزه قضایی و اعضای شوراهای حل اختلاف زندان بهشهر و در سایه بخشش اولیای دم از اجرای حکم قطعی قصاص نفس رهایی یافت.

وی با تأکید بر نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش در جامعه، گفت: در حال حاضر تعدادی از محکومان به قصاص نفس در زندان‌های استان در انتظار عفو، بخشش و گذشت هستند که امید است این محکومین نیز با رافت، گذشت و بخشش خداپسندانه اولیای دم، از دار مجازات رهایی یافته و به کانون خانواده خود بازگردند.