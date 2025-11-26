پخش زنده
امروز: -
مراسم پاسداشت سردار محمدعلی شریفی همزمان با هفته بسیج و ایام سوگواری حضرت فاطمهالزهرا (س) در مهدیه سرچشمه زارچ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مراسم پاسداشت سردار محمدعلی شریفی همزمان با هفته بسیج و ایام سوگواری حضرت فاطمهالزهرا (س) با حضور مسئولان، رزمندگان دفاع مقدس و قشرهای مختلف مردم در مهدیه سرچشمه زارچ برگزار شد.
این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزشهای معنوی دوران دفاع مقدس به نسلهای نوجوان و جوان برپا شد و بخشهای مختلفی به معرفی سیره و مجاهدتهای سردار شریفی اختصاص یافت.
همزمان با این آئین و با توجه به تقارن هفته بسیج و هفته کتاب، از کتاب «آینه در آینه» که برگرفته از زندگینامه این سردار والامقام است، رونمایی شد. این اثر با پرداختن به سبک زندگی، مجاهدتها و ویژگیهای اخلاقی سردار شریفی، در تلاش است الگوی رفتاری و معنوی برای جوانان امروز ارائه کند.
همچنین مسابقه کتابخوانی «آینه در آینه» در جریان این برنامه آغاز شد. علاقهمندان میتوانند این کتاب را از کتابخانههای شهرستان، حوزههای مقاومت بسیج و صفحات مجازی معتبر زارچ دریافت کنند. این مسابقه به مدت یک ماه در بستر فضای مجازی ادامه خواهد داشت و آیین پایانی آن ۱۳ دیماه همزمان با دهه بصیرت و سالروز سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان یزد برگزار میشود.