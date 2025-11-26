پس از یک سال وقفه؛
عمارت حبیبی سنندج به چرخه فعالیت صنایعدستی بازگشت
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان گفت: خانه صنایعدستی عمارت حبیبی سنندج پس از بیش از یک سال وقفه، فعالیت خود را از سر گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، پویا طالبنیا در جلسه بازگشایی خانه صنایعدستی عمارت حبیبی، اظهار کرد: بازگشایی این عمارت اقدامی ضروری برای حمایت از هنرمندان و فعالسازی دوباره کارگاههای صنایعدستی در کردستان است.
سرپرست میراثفرهنگی کردستان افزود: این مجموعه طی سالهای گذشته نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای واقعی صنایع دستی استان داشته و احیای آن میتواند زمینه افزایش تولید، توسعه آموزش و حضور موثر در رویدادهای ملی را فراهم کند.
او با اشاره به اینکه با بازگشایی دوباره این مجموعه، استادکاران و هنرمندان استان فرصت پیدا میکنند آثار خود را به بهترین شکل برای داوری نشان ملی مرغوبیت (مهر اصالت) آماده کنند، عنوان کرد: این روند نه تنها زمینه مشارکت فعال هنرمندان در ارزیابیهای ملی را فراهم میکند، بلکه به ارتقای کیفیت آثار و تقویت جایگاه صنایعدستی کردستان در سطح ملی و بینالمللی کمک خواهد کرد.
سرپرست میراثفرهنگی کردستان گفت: عمارت حبیبی تنها یک فضای اداری نیست، بلکه بخشی از ساختار تولید، آموزش و انتقال مهارت در حوزه صنایعدستی استان است و فعالسازی آن میتواند به توسعه فرهنگی و اقتصادی سنندج و تقویت گردشگری شهری کمک کند.
او بیان کرد: با آغاز فعالیت مجدد این مجموعه، کارگاههای تخصصی رشتههای مختلف صنایعدستی بهتدریج فعال شده و امکان بازدید علاقهمندان و گردشگران نیز فراهم خواهد شد.