تداوم فعالیت مراکز انتقال خون در استان قزوین
مدیرکل انتقال خون استان قزوین گفت: مراکز انتقال خون امروز فعال و پذیرای اهدا کنندگان خون است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، کلهر با تأکید بر نقش حیاتی اهداکنندگان در نجات جان بیماران گفت: تمامی مراکز انتقال خون قزوین، تاکستان و همچنین تیم سیار آبیک طبق روال گذشته آماده دریافت خون از اهداکنندگان هستند و فعالیت آنها بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به کاهش ذخایر خونی از هم استانیها دعوت کرد با حضور در مراکز انتقال خون، در این کار انساندوستانه مشارکت کنند.
همچنین از داوطلبان اهدای خون درخواست شده است کارت ملی خود را برای ثبت نام به همراه داشته باشند.