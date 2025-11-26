پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به اجرای فاز ۲ پتروشیمی ماهشهر و اثرات آن بر راههای استان، به عدم چهاربانده شدن محور ماهشهر- رامشیر اشاره کرد و گفت: محور ماهشهر- رامشیر در صورت تزریق نقدینگی شتاب میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روحالله عمادی با اشاره به فاز ۲ پتروشیمی ماهشهر و اثرات آن بر راههای استان اظهار کرد: چند سال از طرح فاز یک پتروشیمی میگذرد، اما محور ماهشهر- رامشیر هنوز چهاربانده نیست. قطعاً فاز دوم این طرح هم در دوره ساخت و هم در دوره بهرهبرداری تاثیرات زیادی بر راههای استان خواهد گذاشت.
وی افزود: وضعیت اعتبارات استانی و ملی کفاف ساخت راهها را نخواهد داد، نه در راه زمینی، نه در ریل و نه در دریا. خواهش ما این است که در مصوبات شورای برنامهریزی و اجرای طرحهای مختلف در استان، تاثیرات آنها بر حوزههای آب، نیرو و راهها دیده شود.
عمادی با بیان اینکه در حال حاضر از رامشیر تا ماهشهر دو همت پروژه فعال داریم، ادامه داد: این محور به طول ۳۲ کیلومتر در قالب سه قطعه در دست اجراست و قطعه اول و دوم به زودی، زیر بار ترافیک خواهد رفت. ما ۱۳ کیلومتر را کلنگزنی کردیم و پیمانکار به شدت مطالبه دارد.
وی با بیان اینکه قطعه سوم این محور شامل ۱۲ کیلومتر راه و یک پل ۹۰ متری است، اظهار کرد: هدف این است که سه تا چهار کیلومتر از این قطعه نیز همزمان با ۲ قطعه دیگر آسفالت شود تا در نهایت حدود ۲۴ کیلومتر از این مسیر تا چند ماه آینده قابل استفاده شود.
عمادی گفت: قطعه اول این پروژه حدود ۲ هزار میلیارد ریال، قطعه دوم یک هزار میلیارد ریال و قطعه سوم ۴۰۰ میلیارد ریال طلبکار هستند، اما با این وجود، کار متوقف نشده است و در صورت تزریق نقدینگی، شاهد شتاب بیشتر کار خواهیم بود.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: درخواست ما این است که دستگاهها و شرکتها در وضعیت راهها سهیم باشند، بیان کرد: در فاز یک پتروشیمی، دو همت هزینه کردیم. تمام حمل و نقل بار پتروشیمیها از این محور است که با تصادفات، خطرات و اثرات زیادی همراه است، اما هیچ کمکی انجام نمیشود؛ یک سال است حتی یک میلیارد تومان به راههای استان توسط پتروشیمیها و صنایع کمک نشده است.
وی افزود: برای جاده ماهشهر -رامشیر مصوبه کارگروه امور زیربنایی و شورای عالی معماری و شهرسازی را گرفتیم و به شورای برنامهریزی فرستادیم تا هیچ خللی در کار به وجود نیاید. امروز با ۶۰ میلیارد تومان تنها میتوان یک کیلومتر راه ساخت به همین دلیل ما باید به دنبال تقویت راهها باشیم.