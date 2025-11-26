به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان املش گفت: به مناسبت هفته بسیج، کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان املش با همکاری جمعیت هلال احمر، شبکه بهداشت و درمان و دهیاری روستای شیخ‌آباد، ۹۷ نفر از اهالی این روستا را در مسجد امام خمینی (ره) منطقه رایگان معاینه و حدود ۵۰ میلیون تومان داروی رایگان هم بین آن‌ها توزیع کردند.

دکتر آرش یوسفی افزود: در این برنامه تخصصی، پزشک متخصص طب اورژانس، متخصص اطفال، پزشک عمومی، داروساز، کارشناسان دارویی، ماما، مراقب سلامت و بهورزان، در کنار امدادگران هلال احمر حاضر شدند و خدمات مختلفی از جمله معاینه تخصصی، تست قند و فشار خون، مشاوره بهداشتی به اهالی این روستا ارائه کردند.

وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای سطح سلامت مردم مناطق کم برخوردار عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح‌های سلامت‌محور با محوریت کانون‌های بسیج جامعه پزشکی و همکاری نهاد‌های محلی، نقش مهمی در ارتقای دسترسی مردم مناطق روستایی به خدمات پزشکی و دارویی و ترویج فرهنگ پیشگیری از بیماری‌ها دارد و استمرار آن در نقاط مختلف شهرستان املش ادامه خواهد داشت.