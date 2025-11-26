به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده قرارگاه کربلا در جنوب غرب کشور گفت: دستاورد‌های امروز ایران اسلامی در میدان‌های مختلف، ریشه در حماسه‌های هشت سال دفاع مقدس در برابر تجاوز دشمنان دارد.

سردار احمد خادم سیدالشهدا در نشست شورای اداری شهرستان آبادان با تبیین دستاورد‌های هشت سال دفاع مقدس و تاثیر آن بر اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران گفت: باید از این ظرفیت عظیم برای توسعه و پیشرفت کشور بهره گرفته شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای استان خوزستان اظهار کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، از موفقیت در جنگ ۱۲ روزه تا توان موشکی و پهپادی، ریشه در تجربیات و جان‌فشانی‌های سال‌های دفاع مقدس دارد.

سردار پاسدار خادم سیدالشهدا افزود: در دوران دفاع مقدس، با وجود محدود بودن امکانات نظامی کشور و حمله دشمن با تمام قوا به میهن اسلامی، اما با رشادت رزمندگان و مردم غیور، حماسه‌هایی آفریده شد که امروز پایه‌های اقتدار نظام را تشکیل می‌دهد.

وی گفت: امروز با بهره‌گیری از همان روحیه و تجربیات، توانسته‌ایم تا حدی دشمن را به عقب‌نشینی وادار کنیم و اگر موشکی به سمت ما شلیک شود، با قدرت به آن پاسخ می‌گوییم.

فرمانده قرارگاه کربلا در جنوب غرب کشور وحدت و همدلی را عامل اصلی پیروزی‌های کشور در میدان‌های مختلف دانست و تصریح کرد: وحدت کلمه و همکاری همه‌جانبه بین نهاد‌های مختلف باعث شده تا در میدان عمل نیز موفق باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان خوزستان، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و ترانزیتی، از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست تا با همکاری و هماهنگی بیشتر، از این فرصت‌ها برای توسعه و آبادانی هرچه بیشتر استان و ایجاد اشتغال برای جوانان استفاده کنند.