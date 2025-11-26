پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب و رئیس انجمن حمایت از زندانیان شهرستان نور از دومین پویش یلدای رهایی با هدف فراهمکردن آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و محکومان مالی در آستانه شب یلدا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دومین پویش مردمی و خداپسندانه «یلدای رهایی» با حضور اصناف، بازاریان و خیران نوعدوست در شهرستان نور آغاز شد.
دادستان عمومی و انقلاب و رئیس انجمن حمایت از زندانیان شهرستان نور با اعلام آغاز رسمی این پویش گفت: هدف از پویش یلدایی فراهمکردن زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و محکومان مالی، و بازگشت آنان به آغوش گرم خانوادهها است.
یوسفی با تقدیر از همراهی مردم و خیران افزود: خیران میتوانند کمکهای نقدی خود را از طریق حسابهای رسمی انجمن حمایت از زندانیان نور واریز کنند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان نور از نقش موثر اصناف و بازاریان در این طرح گفت: امروز فرصت ارزشمندی فراهم شده تا خانواده بزرگ اصناف نور، همچون گذشته، پیشقدم یاریرسانی به نیازمندان باشند.
اسدی افزود: پویش یلدای رهایی میتواند با همراهی بازاریان، زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد را مهیا کند و امید را به خانوادههای منتظر بازگرداند.
وی با تأکید بر نقش مؤثر اصناف در چنین حرکتهایی افزود: از تمامی واحدهای صنفی درخواست میکنیم با هر میزان توان و مشارکت مالی، در این امر خیر سهیم شوند و با اتحاد و همبستگی مثالزدنی خود، بار دیگر نوری از امید بر زندگی چند خانواده بتابانند.
اسدی گفت : پویش یلدای رهایی در سال گذشته نیز با استقبال گسترده مردم و بازاریان همراه بود و امسال که از ۸ تا ۳۰ آذر برگزار میشود امیدواریم با مشارکت بیشترخیران همراه باشد.