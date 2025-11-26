رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری سارق و کشف ۳ فقره پرونده به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمد تقی سلطانی کرد: در پی اعلام چند فقره سرقت طلاجات در تبریز، بلافاصله موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران یک نفر سارق را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم وی را در مخفیگاه خود دستگیر کردند و این متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به ۳ فقره سرقت طلاجات با شگرد کش روزنی اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.