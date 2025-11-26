پخش زنده
مدیر روابطعمومی شرکت آب منطقهای یزد: بازدید گسترده دانشآموزان و دانشجویان سراسر کشور از موزه آب یزد در قالب طرح گردشگری «یزد دورت بگردم» آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، تقوی کولیوند، اعلام کرد که تاکنون بیش از ۵۰۰ دانشآموز و دانشجو از مدارس و مراکز آموزشی مختلف از جمله مدارس شهید هادی آریایی، مهدیه، آزادگان، شهید فهمیده، تعلیمات اسلامی تهران، اختر دانش، دبستان رحمانیزاد، دبیرستان فاطمهالزهرا (س)، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شیراز و جمعی از بازنشستگان اصفهان از موزه آب یزد بازدید کردهاند.
وی با اشاره به نقش آموزشی این برنامه گفت: آشنا کردن نسل جدید با تاریخچه قناتها، شیوههای سنتی و نوین مدیریت آب و فرهنگ دیرینه مردم یزد در مصرف بهینه آب، از مهمترین اهداف این بازدیدهاست.
کولیوند همچنین بر اهمیت جایگاه موزه آب در ارتقای فرهنگ عمومی مصرف آب تأکید کرد و افزود: یزد با وجود کمبود منابع آبی، یکی از غنیترین تجارب مدیریت آب را در اختیار دارد و مشاهده این میراث میتواند نگرش دانشآموزان و دانشجویان را نسبت به ارزش آب تغییر دهد.
مدیر روابطعمومی شرکت آب منطقهای یزد در پایان اعلام کرد: برنامهریزی لازم برای تداوم این بازدیدها در طول سال با هدف افزایش آگاهی نسل آینده نسبت به صیانت از منابع آبی انجام شده و موزه آب یزد آماده پذیرش گروههای آموزشی از سراسر کشور است.