به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، تقوی کولیوند، اعلام کرد که تاکنون بیش از ۵۰۰ دانش‌آموز و دانشجو از مدارس و مراکز آموزشی مختلف از جمله مدارس شهید هادی آریایی، مهدیه، آزادگان، شهید فهمیده، تعلیمات اسلامی تهران، اختر دانش، دبستان رحمانی‌زاد، دبیرستان فاطمه‌الزهرا (س)، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شیراز و جمعی از بازنشستگان اصفهان از موزه آب یزد بازدید کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش آموزشی این برنامه گفت: آشنا کردن نسل جدید با تاریخچه قنات‌ها، شیوه‌های سنتی و نوین مدیریت آب و فرهنگ دیرینه مردم یزد در مصرف بهینه آب، از مهم‌ترین اهداف این بازدیدهاست.

کولیوند همچنین بر اهمیت جایگاه موزه آب در ارتقای فرهنگ عمومی مصرف آب تأکید کرد و افزود: یزد با وجود کمبود منابع آبی، یکی از غنی‌ترین تجارب مدیریت آب را در اختیار دارد و مشاهده این میراث می‌تواند نگرش دانش‌آموزان و دانشجویان را نسبت به ارزش آب تغییر دهد.

مدیر روابط‌عمومی شرکت آب منطقه‌ای یزد در پایان اعلام کرد: برنامه‌ریزی لازم برای تداوم این بازدید‌ها در طول سال با هدف افزایش آگاهی نسل آینده نسبت به صیانت از منابع آبی انجام شده و موزه آب یزد آماده پذیرش گروه‌های آموزشی از سراسر کشور است.