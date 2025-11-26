به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تعامل و رایزنی عالی‌ترین مقامات بنادر و دریانوردی ۱۷۶ کشور عضو سازمان جهانی دریانوردی یا آیمو، در مقر دائمی آن در لندن شکل گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران که ناوگان دریایی اش در جایگاه بیستم جهان از نظر ظرفیت و تناژ تحت پرچم قرار دارد در همکاری‌های ایمنی و امنیت دریایی، امور فنی و آموزشی این نهاد تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد نقش اساسی دارد.

سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان در سخنرانی خود در سی و چهارمین نشست مجمع سازمان جهانی دریانوردی گفت: در برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد دریامحور یکی از اولویت‌های اصلی است و در حال حاضر مبنای توسعه جامع ظرفیت‌های دریایی به ویژه ارتقای بنادر، توسعه خدمات دریایی، ترانزیت و رونق بخشی به نوار ساحلی پنج هزار و هشتصد کیلومتری کشور است.

هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرهازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان در حاشیه مهمترین نشست مقامات کشور‌های عضو سازمان جهانی دریانوردی دیدار‌هایی دو جانبه با هیئت‌های نمایندگی کشور‌های فعال در حوزه بنادر و دریانوردی کشور‌های مختلف از جمله سنگاپور، عمان، هند، عربستان و قطر داشت.

سعید رسولی درباره نتایج دیدار‌های دوجانبه با مقامات دریایی کشور‌ها افزود: مقامات این کشور‌ها در همه این ملاقات‌ها بر توسعه همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران تاکید داشتند.

وی گفت: با برخی از این کشور‌ها از پیش تفاهمنامه امضا شده است که باید اجرایی شود و درباره نقشه راه و چگونگی اجرایی شدن این تفاهمات گفتگو شد.

بر اساس داده‌های آیمو بیش از هشتاد درصد تجارت جهانی از راه دریا‌ها انجام می‌شود و این نشست فرصتی برای افزایش تعامل و تشویق به سرمایه گذاری در این حوزه است.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان در این باره افزود: در حال حاضر در حوزه بنادر و دریانوردی کشور بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در دست اجراست.

به عقیده کارشناسان، سی و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان جهانی دریانوردی فرصت مغتنمی را برای معرفی توانمندی‌های فنی و ظرفیت‌های سرمایه گذاری در کشورمان به منظور توسعه اقتصاد دریامحور فراهم کرده است.