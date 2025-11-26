به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عارفی نیا با اشاره به لزوم حمایت از صنعت طیور استان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا نیمه آبان، بیش از ۲۲میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغ گوشتی استان انجام شده است.

وی افزود: این میزان جوجه ریزی منجر به تولید بیش از ۴۵ هزار تن گوشت مرغ شده که بیش از ۷۰ درصد آن مازاد بر نیاز استان است و به استان‌های همجوار به ویژه سیستان و بلوچستان حمل می‌شود.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان گفت: در شرایط کنونی یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با صنعت مرغ گوشتی در استان تامین به موقع نهاده‌های بخش است.

عارفی نیا با اشاره به لزوم حل و فصل هر چه سریع‌تر موضوع تامین ارز این نهاده‌ها افزود: در کنار بارگزاری نهاده در سامانه بازارگاه، حمل سریع‌تر نهاده‌های طیور از مبادی ورودی نیز موضوع بسیار مهمی است که پیگیری این امر در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد.

وی با اشاره به قول وزیر جهاد کشاورزی در تامین نهاده ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد بازگشت شرایط بهتری برای تولیدکنندگان استان باشیم.