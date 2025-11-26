به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل راه و شهرسازی لرستان امروز صبح در حاشیه بازدید استاندار از پروژه چهارخطه گردنه طولکش به تنگ بره اظهار کرد: طول پروژه ۴ کیلومتر است و پیشرفت فیزیکی پروژه در حال حاضر ۳۰ درصد است.



عنایت‌الله میرزایی، از تکمیل ۲.۲ کیلومتر از این محور در روز‌های آینده خبر داد و گفت: آسفالت و زیرسازی ۱.۶ کیلومتر باقی‌مانده نیز در دستور کار قرار دارد و بنا بر گفته پیمانکار تا دو ماه دیگر تکمیل می‌شود.



مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به اینکه این پروژه گردنه طولکش را به تنگ بره متصل می‌کند گفت: مبلغ قرارداد این پروژه ۸۳ میلیارد تومان است که تاکنون ۲۰ میلیارد آن به پیمانکار پرداخت شده است.



میرزایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به وضعیت پروژه واریانت چنار در کوهدشت گفت: این پروژه که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، با مشکلاتی از سوی پیمانکار مواجه شده است.



وی با بیان اینکه دو پل اصلی این پروژه به اتمام رسیده، افزود: متأسفانه پیمانکار با وجود دریافت کامل مطالباتش، کار را با شدت مورد انتظار پیش نبرده است.



مدیرکل راه و شهرسازی لرستان از اخطار به این پیمانکار و اخذ تعهد کتبی خبر داد و گفت: در صورت عدم تکمیل کار، بخش آسفالت را به پیمانکار دیگری واگذار خواهیم کرد.