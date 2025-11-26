پخش زنده
امروز: -
فرایند جذب نیروهای خدماتی و سرایدار برای مدارس استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان درنشستی با مدیران مراکز آموزشی میمه گفت: برای نخستینبار آزمون جذب نیروهای خدماتی و سرایدار با حمایت دولت برگزار میشود و هماکنون فرایند ثبتنام این آزمون در جریان است.
محمدرضا نظریان برگزاری این آزمون را گامی مهم برای جبران کمبود نیروهای خدماتی در بُعد استانی و حتی کشور به شمار میرود و امید میرود بخش قابلتوجهی از این نیاز برطرف شود.
وی با اشاره به وضعیت آموزشی بخش میمه افزود: بخش عمده مشکلات آموزشی در این منطقه به حوزه منابع انسانی برمیگردد؛ کمبود دانشآموز بهدلیل مهاجرت، چالشهایی را ایجاد کرده که ضرورت برنامهریزی مدون برای حفظ جمعیت دانشآموزی را دوچندان میکند و با توجه به پیشینه علمی و فرهنگی ارزشمند منطقه میمه، استفاده هدفمند از پتانسیلهای موجود باید در اولویت باشد.
وی همچنین یکی از مسائل مهم را کمبود فضاهای آموزشی و تجهیزات مناسب دانست و افزود: این موضوع نیازمند بررسیهای میدانی و تخصیص اعتبارات لازم برای ارتقای زیرساختهای آموزشی است و همچنین لازم است توانمندسازی معلمان بهویژه در حوزه هوش مصنوعی و دیگر مهارتهای نوین در دستور کار قرار گیرد تا بتوان کیفیت آموزشی را متناسب با نیازهای روز ارتقا داد.