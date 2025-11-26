پخش زنده
مدیرکل استاندارد خوزستان اعلام کرد: در راستای نظارت بر سلامت نظام توزیع و کنترل مراکز عرضه تجهیزات توزین، چهار مرکز توزیع و فروش ترازو به دلیل عرضه ترازوهای فاقد علامت استاندارد و قاچاق، شناسایی و توقیف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، قیصی پور با بیان اینکه این اقدام در چارچوب بازرسیهای دورهای و با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان انجام شده است، افزود: در بازرسیهای صورتگرفته، ترازوی غیرمجاز و فاقد تأییدیه قانونی از سطح بازار جمعآوری و نسبت به تشکیل پرونده و توقیف تجهیزات اقدام شد.
مدیرکل استاندارد خوزستان عنوان کرد: صورتجلسات توقیف و تصاویر تجهیزات ضبطشده جهت رسیدگی قانونی، به پیوست ارسال شده است.
وی در پایان تأکید کرد: نتایج کلی این اقدامات برای استحضار و ادامه روند نظارتی به مراجع ذیربط اعلام شده و پیگیریهای لازم برای برخورد با متخلفان در دستور کار قرار دارد.