به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار دامغانی، فرمانده سپاه قدس استان گیلان، با حضور در زندان مرکزی رشت از بخش‌های مختلف این مرکز اصلاحی و تربیتی بازدید کرد.

در این بازدید، روند ارائه خدمات اصلاحی، تربیتی و برنامه‌های بازپروری زندانیان مورد ارزیابی قرار گرفت.

فرمانده سپاه قدس گیلان در جریان این بازدید، بر اهمیت توجه به رویکرد‌های اصلاح‌محور تأکید کرد و گفت: نقش نهاد‌های اصلاحی در بازگشت سالم زندانیان به جامعه بسیار مهم است و این ظرفیت باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها تقویت شود.

حمید وسکویی مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی گیلان نیز در این دیدار گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی، حرفه‌آموزی، اشتغال و برنامه‌های تربیتی زندانیان ارائه کرد و گفت: پشتیبانی سپاه و مجموعه‌های جهادی در ارتقای خدمات اصلاحی و افزایش انگیزه بازگشت اجتماعی زندانیان تأثیرگذار و ارزشمند است.

در پایان این بازدید، بر توسعه همکاری‌های مشترک میان سپاه، زندان‌های استان و نهاد‌های حمایتی برای تقویت برنامه‌های اصلاحی، تربیتی و مهارت‌آموزی تأکید شد.

از ابتدای امسال تاکنون با همکاری انجمن‌های خیریه، بسیج حقوق دانان و کمک خیرین بیش از ۵۰ زندانی از زندان‌های استان آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده هایشان بازگشتند.