مدیر گمرک خراسان شمالی گفت: در ۸ ماهه سال جاری بیش از ۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۲۶ میلیون و ۶۳۷ هزار دلار از طریق گمرک استان، صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سید ابراهیم حسینی گفت: این میزان صادرات کالا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری ۵۸ درصد و از لحاظ وزن کالا هم ۴۴ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: اغلب کالا‌های صادراتی شامل محصولات پتروشیمی (کود اوره)، شمش آلومینیوم، محصولات فولادی، رب گوجه فرنگی، ورق کامپوزیت، گرافیت، آمونیاک و... بوده که عمده کشور‌های افغانستان، ترکیه، عراق، گرجستان، ترکمنستان و... صادر شده است.

حسینی گفت: در خصوص واردات کالا نیز در این مدت، ۲۱ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۲۵ میلیون دلار از طریق گمرک استان ترخیص شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری ۱۱ درصد و از لحاظ وزنی هم ۳ درصد کاهش داشته است.

کالا‌های وارداتی شامل برنج، مواد اولیه و تجهیزات واحد‌های تولیدی، الکترود گرافیتی، نیکل، پنل‌های خورشیدی، ترانسفورماتور، اینورتر، دستگاه تراش و ... بوده که از کشور‌های پاکستان، چین، آلمان، ازبکستان و سایر کشور‌ها وارد کشور شده است.

مدیر گمرک خراسان شمالی افزود: درآمد گمرک استان در مدت مذکور اعم از درآمد ملی و استانی (مجموع نقد و ضماتنامه ها) به میزان ۱ هزار و ۵۷۰ میلیارد و ۱۹۱ میلیون و ۵۳ هزار ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۸۴ درصد رشد داشته است.