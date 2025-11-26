پخش زنده
امروز: -
برنامه ثبت مسجد جامع سردشت در فهرست آثار ملی، تهیه و مستندنگاری آن انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، فرماندار سردشت گفت: ثبت این مسجد در فهرست آثار ملی از هرگونه دخل و تصرف غیرکارشناسی جلوگیری کرده و همچنین موجب رعایت ضوابط ارتفاعی در محل قرار گرفتن مسجد میشود.
ریباز میرزایی افزود: بر اساس این ضوابط، ارتفاع ساختمانهای جدید اطراف مسجد نباید از ارتفاع آن بیشتر باشد و نمای این سازهها نیز باید با بافت مسجد هماهنگ باشد
وی در ادامه این مسجد را از بناهای ارزشمند منطقه عنوان کرد و گفت: باستانشناسان در جریان بازسازی آن به یافتههای تاریخی مهمی از جمله کشف خشتهایی مربوط به دوره ساسانی دست یافتهاند.
فرماندار سردشت معماری مسجد این شهرستان را برگرفته از الگوی مسجد جامع اصفهان دانست و افزود: استفاده از تمامی عناصر شاخص معماری اسلامی از ویژگیهای برجسته این بنا به شمار میرود.
میرزایی اظهار داشت: قرارگیری مسجد جامع در نزدیکی حمام تاریخی سردشت که پیشتر در فهرست آثار ملی ثبت شده، میتواند مجموعهای ارزشمند و جذاب برای بازدیدکنندگان و گردشگران علاقهمند به آثار تاریخی ایجاد کند.