دعوت ۲ رکابزن کردستانی به اردوی استعدادیابی کشور
۲ رکابزن کردستانی به اردوی استعدادیابی دختران کشور فراخوانده شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، اولین اردوی استعدادیابی دوچرخه سواری بخش دختران از روزهای هشتم تا دهم آذر ماه به میزبانی تهران و در کمپ تیمهای ملی دوچرخه سواری ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
از سوی سرمربی تیم استعدادیابی دختران فدراسیون دوچرخه سواری کشور ۳۱ رکابزن به این مرحله از اردو دعوت شدهاند.
براین اساس، روژینا اعظمی و دیانا گلنازی دو بانوی خوش آتیه کردستانی پس از درخشش در مسابقات قهرمانی کشور و هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش دوچرخه سواری کشور، به اردوی استعدادیابی فدراسیون دوچرخه سواری فراخوانده شدهاند.