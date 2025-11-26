سردار رفیعی آتانی فرمانده سپاه استان قزوین در این رزمایش با اشاره به نقش مهم بسیج در خدمت بی‌منت به مردم، بسیج را «لشگر مخلص خدا» دانست و تأکید کرد که بسیج فراتر از جغرافیای زمان، یک تفکر و اندیشه ماندگار است.

وی با بیان اینکه بسیج امروز مقتدرتر از گذشته شده و دشمنان نظام قدرت بزرگ بسیج و سپاه را درک کرده‌اند، افزود: در دوران کرونا بسیج جزو نخستین تولیدکنندگان واکسن بود و این نشان‌دهنده بی‌انت‌ها بودن و ماندگاری ویژگی‌های بسیجیان است.

فرمانده سپاه استان، موفقیت‌های بسیج را مایه مباهات و افتخار همه دانست و گفت: امروز وظیفه ما هم‌افزایی قدرت بی‌بدیل و اتحاد مقدس همچون روز‌های دفاع مقدس است تا عمل بسیج را مقدس کرده و پشتیبان این امر مهم باشیم.

سردار آتانی تأکید کرد: بسیج باید امروز مایه آرامش و اتحاد مردم باشد و با دست در دست هم برای سربلندی ایران اسلامی تلاش کنیم.

وی بسیج را نماد اتحاد و قدرت مردم معرفی کرد و گفت: با منطق بسیج برای کشور قدرت می‌سازیم و دشمنان را نابود می‌کنیم.

فرمانده سپاه استان خاطرنشان کرد: بسیجیان در صحنه حضور دارند و جان خود را برای سرافرازی ایران فدا خواهند کرد و پرقدرت در کنار مسئولان برای خدمت به مردم ایستاده‌اند.