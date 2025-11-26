امروز پنجم آذرماه، یادآور فرمان تاریخی امام خمینی(ره) و تولد نهادی است که به گفته رهبر انقلاب، "مایه امید مستضعفان جهان" است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امروز پنجم آذر، تنها یک یادبود در تقویم نیست؛ نفس کشیدن آرمانی است که در کالبد جامعه جاری شده است. امروز، روز بسیج است؛ نهادی مردمی که در پنجم آذر ۱۳۵۸ به فرمان حکیمانه بنیانگذار کبیر انقلاب، امام خمینی(ره)، متولد شد تا "مایه امید مستضعفان جهان" باشد.

بسیج، تنها یک نام نیست، یک قصه است. قصه مردمی که سلاح ایمان را بر دوش گرفتند تا از میهنشان دفاع کنند. قصه جوانانی که در کوچه‌های خاکی شهرها و روستاها، عشق را با غیرت وایمان عجین کردند و در برابر دشمن تا پای جان ایستادند. اینجا، در مازندران از جنگل‌های شمال تا کوه‌های البرز، بسیجیانی بودند و هستند که داستان مقاومت و ایثار را در دل تاریخ این مرز و بوم حک کردند.

بسیج، یعنی همان دانش‌آموزی که در اردوی راهیان نور، اشک شوق می‌ریزد وقتی پای قصه رزمنده‌ای قدیمی می‌نشیند. یعنی همان پزشکی که در سخت‌ترین شرایط به یاری مردم محروم می‌شتابد. یعنی همان جوانی که در سیل و زلزله، اولین نفر در خطوط مقدم نجات است.

در روز بسیج، گویی عطر ایثار و ازخودگذشتگی در هوای میهن پیچیده است. این نهاد، میراثی است که نسل به نسل منتقل می‌شود؛ میراثی از عشق به وطن، ایمان به خدا و فداکاری برای مردم. امروز، بسیج همچون درخت تنومندی است که ریشه در اعماق تاریخ این ملت دارد و شاخه‌هایش را به سوی آینده‌ای روشن گسترانده است.

یاد و نام همه بسیجیانی که در راه این مرز و بوم جانفشانی کردند، گرامی باد.

گزارش از عباس نواییان