دهمین تجربه از طرح «طرز تازه» با اجرای موسیقی کلاسیک توسط ارکستر جوانان پارس زمین به رهبری امین غفاری روز پنجشنبه ۲۰ آذر در تالار وحدت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما، ارکستر جوانان پارس زمین متشکل از گروهی از نوازندگان نوجوان و جوان است که بسیاری از آنها از برگزیدگان جشنوارههای معتبر کشور از جمله جشنواره موسیقی جوان، جشنواره موسیقی امیرجاهد و جشنواره منتخب فردا هستند. این نوازندگان که اغلب در آکادمی موسیقی غفاری آموزش میبینند، در این رویداد به اجرای آثاری از رپرتوار کلاسیک جهان میپردازند
امین غفاری که پیشتر سابقه رهبری ارکستر فیلارمونیک خلیج فارس، ارکستر پرواز، ارکستر دانشگاه فرهنگ و هنر و چندین موسیقینمایش را در کارنامه خود دارد، این بار با همراهی نوازندگان نوجوان این ارکستر، آثاری همچون موومان اول سمفونی شماره ۵ بتهوون، رقصهای مجار برامس و پونیانیِ کرایسلر را رهبری خواهد کرد. همچنین چند نوازنده نوجوان ویلن نیز بهعنوان سولیست در این کنسرت روی صحنه حاضر میشوند و به جامعه موسیقی معرفی خواهند شد.
«طرز تازه» طرحی از بنیاد فرهنگی هنری رودکی است که با هدف حمایت از ایدههای نو در حوزه موسیقی در سبکهای مختلف از جمله ردیفـ دستگاهی، موسیقی نواحی و موسیقی کلاسیک غربی اجرا میشود. پیش از این کنسرتهایی همچون «تریو + یک»، «ننشیند خموش»، «چهارگان»، «نغمههای ناگهان»، «آنسامبل نیواک»، ارکستر «دیالوگ»، «ارکستر جوانان میترا» و «صبا به روایت سایه» در قالب این طرح در تالارهای وحدت و رودکی برگزار شده و با استقبال مخاطبان همراه بوده است. همچنین نهمین طرز تازه قرار است با عنوان «عشق سعدی» در روزهای ۱۳ و ۱۴ آذر در تالار رودکی برگزار شود.
دهمین اجرای طرح "طرز تازه" با حضور ارکستر جوانان پارس زمین و رهبری امین غفاری، پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند از طریق سایت ایران کنسرت نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند